NEW YORK (dpa-AFX) - Ein festerer US-Dollar hat die Anleger an den US-Aktienmärkten am Dienstag in der Defensive und die Indizes träge gehalten. Die US-Währung profitierte Händlern zufolge von unerwartet starken US-Konjunkturdaten. Positiv werteten die Börsianer, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un seine Pläne für einen Angriff auf die US-Pazifikinsel Guam vorerst zurückgestellt hat. Unter den Einzelwerten stachen Apple-Aktien mit einem weiteren Rekordhoch heraus.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem mageren Plus von 0,02 Prozent bei 21 998,99 Punkten. Im Verlauf hatte sich der US-Leitindex kaum bewegt, dabei aber immerhin mehrmals die Marke von 22 000 Punkten überwunden, war letztlich jedoch - wie am Vortag - knapp daran gescheitert. Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es um 0,05 Prozent auf 2464,61 Zähler abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,01 Prozent auf 5907,73 Punkte./edh/zb

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

