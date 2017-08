Regensburg (ots) - Was für eine Bilanz: zehn Spiele, zehn Siege. Der Lohn: zwei Turniersiege und erstmals Platz 7 in der Weltrangliste. Was Alexander Zverev in den vergangenen beiden Wochen gezeigt hat, ist beängstigend. Wie ein hungriger Wolf fällt der 20-Jährige über die amerikanische Hartplatzsaison her. Und keiner scheint ihn stoppen zu können. Der wohl wichtigste Grund: Zverev hat sein Spiel deutlich verbessert. Hart schlagen konnte der 1,98-Meter-Riese schon länger. Aber jetzt steht er viel näher an der Linie. Der Deutsche dominiert dadurch das Spiel, lässt die Gegner extrem viel laufen. Und Zverev hat mittlerweile das Selbstvertrauen und vor allem die Geduld, auch lange Ballwechsel mitzugehen. Djokovic verletzt, Wawrinka verletzt, Murray außer Form - und auch Federer und Nadal können aktuell nicht jedes Turnier spielen. Der Zeitpunkt, um in die Top 5 der Welt vorzustoßen, ist günstig wie seit Jahren nicht. Zverev muss jetzt zugreifen.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de