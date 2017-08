München (ots) -



"Ich mag es, wenn ich einen Stein im Schuh habe, das ist, als ob da jemand ist, jemand, der mit mir gemeinsam durch die Welt läuft."



Heute Abend feierte die berührende Romanverfilmung TIGERMILCH in der Kulturbrauerei seine Berlin Premiere. In Anwesenheit der beiden wundervollen Hauptdarstellerinnen Flora Li Thiemann und Emily Kusche sowie deren Schauspielkollegen Narges Rashidi, David Ali Rashed, Emil Belton, Luna Zimic Mijovic und Heiko Pinkowski, der Regisseurin und Drehbuchautorin Ute Wieland, der Produzentin Susanne Freyer, der Executive Producer Martin Moszkowicz und Oliver Berben sowie der Autorin der Romanvorlage Stefanie de Velasco, ließ sich das Premierenpublikum auf eine rasante und dennoch einfühlsame Coming-of-Age-Reise entführen. Mit tosendem Applaus bejubelte im Anschluss das Premierenpublikum - darunter die Schauspielerin Anna Fischer sowie die Musik-Kollegen von Chefboss und den Kicker Dibs - das TIGERMILCH-Team und feierte ausgelassen bei der anschließenden Premierenparty im Soda Club bis spät in die Nacht.



Inhalt: Nini (Flora Li Thiemann) und Jameelah (Emily Kusche), 14 Jahre alt und Freundinnen seit ihrer Kindheit, sind auf dem Sprung ins Leben und doch eigentlich schon mittendrin. Nini, die Deutsche, und Jameelah mit dem irakischen Pass und dem brennenden Wunsch Deutsche zu werden. Sie sind unzertrennlich und unbesiegbar, gehen zusammen zur Schule, rebellieren mal mehr und mal weniger und mixen sich in der Pause ihr Lieblingsgetränk auf dem Klo: TIGERMILCH, eine köstliche Mischung aus Milch, Maracujasaft und Mariacron. In den nächsten Wochen soll über den Einbürgerungsantrag von Jameelah und ihrer Mutter (Narges Rashidi) entschieden werden. Aber erst mal ist Sommer in Berlin und bald Ferienbeginn. Die Mädchen streifen durch die Stadt, verlieben sich im Freibad und spielen Wörter knacken: Nachtschicht/Nacktschicht, Luftschutz/Lustschutz. In diesem Sommer soll "es" passieren und sie üben für den Ernstfall "auf der Kurfürsten", da, wo die Professionellen stehen. Als sie eines Nachts auf dem Spielplatz der Siedlung einen Liebeszauber veranstalten, werden sie Zeugen eines Mordes. Und plötzlich steht alles still - ihre Pläne, ihre Zukunft, ihr Leben.



TIGERMILCH erzählt eine intensive und zutiefst berührende Coming-of-Age-Geschichte mit Grenzüberschreitungen. Das Drehbuch schrieb die Regisseurin Ute Wieland (FRECHE MÄDCHEN 1 + 2, FC VENUS) nach dem gleichnamigen Romandebüt von Stefanie de Velasco. Die Hauptdarstellerinnen Flora Li Thiemann (GLÜCK, NELLYS ABENTEUER) als "Nini" und Newcomerin Emily Kusche als "Jameelah" zeigen eine beeindruckende Leistung auf der großen Leinwand.



TIGERMILCH ist eine Produktion der Akzente Film von Susanne Freyer in Co-Produktion mit Constantin Film und Sima Film. Executive Producer sind Martin Moszkowicz und Oliver Berben. Der Film wurde gefördert vom DFFF, dem MBB, der FFA, der BKM und dem FFF Bayern.



Kinostart: 17. August 2017 im Verleih der Constantin Film



Darsteller: Flora Li Thiemann, Emily Kusche, Narges Rashidi, David Ali Rashed, Luna Zimic Mijovic, Eva Löbau, Emil Belton, Thorsten Merten u.v.a. Produzentin: Susanne Freyer Executive Producer: Martin Moszkowicz, Oliver Berben Drehbuch: Ute Wieland nach dem gleichnamigen Roman von Stefanie de Velasco Regie: Ute Wieland



