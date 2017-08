Die Ukraine sagte für das Handelsjahr 2017/18 eine Produktion von 113.000 Tonnen vorher, ein Anstieg von 4% gegenüber der Saison 2016/17 infolge von günstigeren Wetterbedingungen 2017. Die industrielle Walnussproduktion gewinnt in dem Land langsam an Boden. Bildquelle: Shutterstock.com Wie in einem GAIN-Report des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) berichtet, wird...

Den vollständigen Artikel lesen ...