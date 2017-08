REGENSBURG (dpa-AFX) - 'Mittelbayerische Zeitung' zu Verteidigungsausgaben

Die Teflon-Regierungschefin, die in Umfragen weit vor dem Herausforderer liegt, bietet endlich Angriffsflächen. Nicht nur beim Streitpunkt Verteidigungsausgaben, sondern auch beim Diesel-Skandal, bei der Flüchtlings- und Integrationspolitik, in der Steuer- und Familienpolitik. Merkel und Schulz machen jeweils politische Alternativen sichtbar. Das ist gut für die Demokratie und könnte die oberflächliche Es-sind-doch-eh-alle-gleich-Mentalität aufbrechen. Es gibt am 24. September nicht nur die Wahl zwischen Raute und Bart, sondern es gibt zum Teil gravierende politische Unterschiede zwischen Merkel und Schulz. Auch wenn die im Schatten der jetzigen GroKo nicht immer so deutlich wahrnehmbar geworden sind./al/DP/zb

