MAINZ (dpa-AFX) - 'Allgemeine Zeitung' zu EZB:

Die EU ist schon kompliziert genug, da kann es nicht gut sein, wenn die EZB mehr oder weniger macht, was sie will. Nicht zuletzt: Deutsche Sparer und Lebensversicherungsnehmer werden kalt, um nicht zu sagen: eiskalt enteignet. Das will die EZB mutmaßlich nicht, sie nimmt diesen Effekt aber mit ihrer Nullzins-Politik mit bedingtem Vorsatz in Kauf. Ohne, dass sich irgendein Wähler dagegen wehren kann. Ein skandalöser Weg, ein Weg auch, der Aversionen gegen die EU schürt./al/DP/zb

AXC0008 2017-08-16/05:35