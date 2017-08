MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Insolvenz von Air Berlin:

Ob und wie es mit der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin weitergeht, hängt stark von Sachwalter Lucas Flöther ab. Der Rechtsanwalt aus Sachsen-Anhalt wird in den nächsten Wochen mit den Gläubigern der zweitgrößten deutschen Airline sprechen müssen. Thema: Der Abbau des milliardenschweren Schuldenbergs der Gesellschaft. Will Air Berlin eine Zukunft haben, wird Flöther die Gläubiger dazu bewegen müssen, auf viel Geld zu verzichten. Ansonsten dürfte vor allem die Lufthansa nur noch wenig Interesse an Maschinen und Linien der Airline haben. Für Flöther wird der Job ungleich schwerer als bei Unister oder Mifa. Denn bei Air Berlin war nie eine klare Strategie zu erkennen. Vermögenswerte wurden vernichtet, sogar die Flugzeuge waren teuer geleast. Ganz im Wahlkampf-Modus, ist die Bundesregierung mit einem Kredit eingesprungen, um Urlauber nach Hause zu bringen. Drei Monate soll das Geld reichen. Es ist die Zeit die Flöther bleibt, um Air Berlin in eine erfolgreichere Zukunft zu führen./al/DP/zb

