LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu Staatsanleihenkäufe

Schicken die Karlsruher Verfassungsrichter sich an, die Macht der EZB zu zerschlagen? Das wollen sie wohl kaum - und könnten es auch gar nicht. Nicht ein deutsches Gericht, sondern nur der Europäische Gerichtshof in Luxemburg kann die EZB zurechtweisen - allerdings könnte Karlsruhe im Extremfall die Bundesbank mit ihren dicken Geldtöpfen zurückpfeifen. Doch solche Extrem-Szenarien sind sehr unwahrscheinlich. Niemand kann daran interessiert sein, der europäischen Notenbank die Zähne zu ziehen. Sie wird gebraucht - und sie braucht auch ihre Unabhängigkeit. Allerdings hat die Krise sie in eine gefährlich politische Rolle gedrängt. Es ist gut, wenn jedenfalls die Luxemburger Richter ihr auf die Finger schauen. Dass sie das tun, genau dafür sorgen die Ordnungsrufe aus Karlsruhe./al/DP/zb

