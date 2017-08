San José, Kalifornien, USA -- (Marketwired) -- 08/15/17 -- Redaktioneller Hinweis: Zu dieser Pressemitteilung gehört ein Foto.

Integrated Device Technology, Inc. (IDT) (NASDAQ: IDTI) stellte heute zwei neue Versionen seiner energieeffizienten VersaClock(R) 3S programmierbaren Taktgeneratoren vor. Die IDT(R) 5L35023 und 5L35021 Geräte bieten innovative energiesparende Funktionen aus einer 1,8 V Einfachschiene-Stromquelle, was die Notwendigkeit für multiple separate Timing-Komponenten eliminiert und den Leiterplatten-Footprint reduziert, was wiederum bis zu 60 % des Stromverbrauches im Vergleich zu anderen Lösungen einspart. Wie ihre Vorgänger erfüllen auch die neuen VersaClock(R) 3S Geräte die Leistungsanforderungen der weit verbreiteten Standards, u. a. PCI Express(R) Gen 1/2/3. Die neuen Geräte sind ideal für Computersysteme, digitale Kameras, IP-Set-Top-Boxen, Home Entertainment, Audio-Systeme, Multifunktionsdrucker, IoT-Gateways, Speicher für kleinere Unternehmen, intelligente Geräte, medizinische Geräte und Automotive Infotainment.

"Die neuen VersaClock 3S Geräte sind perfekt für Kunden, die eine 1,8 V Einfachschiene brauchen, um die Anforderungen der heutigen energiesparenden Kompaktgeräte zu erfüllen", sagte Kris Rausch, Vice President und General Manager von IDTs Timing Products Division. "Die neuen Chips liefern Leistung, Flexibilität und Energieeinsparungen, und so können Designteams ihre Leistungs- und Energieziele erreichen."

Funktionen, die diese optimale Kombination aus Leistung, Stärke und Flexibilität ermöglichen, sind u. a.:

-- Proaktives intelligentes Energiesparen überprüft den Power-Down-Status einer nachgelagerten, getakteten Komponente und wechselt automatisch zwischen normalem Betrieb (5-10 mA) und Suspend-Modus (nur bei weniger als 2uA 32,768 KHz Takt). Dadurch werden Energieersparnisse mit weniger Designaufwand erzielt. -- Leistungskraft-Ausgleich - Drei individuelle programmierbare PPL-Designs liefern einen Ausgleich zwischen Leistung und Energieverbrauch. Dies vereinfacht System-Design-Kompromisse zwischen Jitter-Anforderung und Energie. Das Gerät kann innerhalb eines einstelligen mA-Niedriegstromverbrauchs funktionieren oder Hochleistungsanforderungen wie bei einem PCIe-Gen 3 mit zusätzlicher Energie unterstützen. -- Dynamic Frequency Control (DFC; dynamische Frequenzkontrolle) - Unterstützt durch One-Time Programmable-Speicher (OTP), diese Funktion liefert die Möglichkeit dynamisch zwischen bis zu vier vorprogrammierten Frequenzen zu wechseln und unterschiedlichen Betriebsmodi zu genügen oder für den Gebrauch über multiple Designs ohne elektrische Re-Designs.

Jetzt erhältlich: Der sieben-Output 5L35023 kommt in einem 4 x 4 mm QFN-Gehäuse und der fünf-Output 5L35021 in einem 3 x 3 mm QFN-Gehäuse, beide unterstützen CMOS- and LP-HCSL-Outputs. Um Anwendungsentwicklungen zu beschleunigen, bietet IDT die DEV5L35021 and DEV5L35023 Entwicklungspakete zur Unterstützung von Konfiguration, Verifikation und Programmierung von Geräten alle in einem einzigen Paket an. Für weitere Informationen der VersaClock(R) 3S programmierbaren Taktgeneratoren besuchen Sie uns bitte auf www.IDT.com/5L35023 oder www.IDT.com/5L35021.

Informationen zu IDT

Integrated Device Technology, Inc. entwickelt Lösungen auf Systemebene zur Optimierung der Produkte seiner Kunden. IDTs marktführende Produkte in RI, Hochleistungs-Timing, Speicher-Interface, Echtzeit-Konnektivität, optische Verbindungen, kabellosem Strom und Smart Sensors gehören zum breiten Unternehmensangebot von Mixed-Signal-Lösungen für den Kommunikations-, Computing-, Verbraucher-, Automobil- und Industriesektor. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San José, Kalifornien, betreibt weltweit Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebseinrichtungen und arbeitet mit internationalen Vertriebspartnern zusammen. Die IDT-Aktien werden am NASDAQ Global Select Stock Market® unter dem Symbol "IDTI" gehandelt. Zusätzliche Informationen über IDT stehen unter www.IDT.com zur Verfügung. Folgen Sie IDT auf Facebook, LinkedIn, Twitter und YouTube.

(C) 2017, Integrated Device Technology, Inc. IDT, VersaClock und das IDT-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Integrated Device Technology, Inc und ihrer Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Alle anderen Marken, Produktnamen und Zeichen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Kennzeichnung von Produkten oder Diensten der jeweiligen Eigentümer verwendet werden.

