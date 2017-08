Die Anlage sollte zudem einen Etikettierer für die runden Etiketten auf den Verschlüssen integrieren und genügend Kontrollfunktionen, um die ordnungsgemäße Produktion zu garantieren. Aufgrund der Anforderungen - schnelle Umrüstung von zweibahnigem Abfüllen und Verschließen von Metalltuben auf zweibahniges Abfüllen und Verschließen von Laminattuben - entschied man sich für die Ausführung als Ovalläufer.

Erdal entschied sich für Gustav Obermeyer GmbH & Co. KG in Plauen/Sachsen, die neben Tubenfüllern - als einer der wenigen deutschen Hersteller - auch Anlagen für Flaschen und Spezialgebinde für die Pharmazie, Kosmetik-, Nahrungsmittel- und chemische Industrie herstellt. Als kleines, mittelständisches und daher flexibles Unternehmen konnte Gustav Obermeyer die speziellen technischen und räumlichen Anforderungen am besten umsetzen und bot somit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Zwar stellte das Unternehmen schon Flaschenfüller in Ovalform her und konnte deshalb auf diese Erfahrungen zurückgreifen, dieser Tubenfüller als Ovalmaschine war aber das erste Projekt seiner Art. In Anlehnung an die ovalen Flaschenfüllmaschinen mit der Bezeichnung AL110 wurde daher der Tubenfüller ...

