Der amerikanische Datenanbieter Reis Inc. (ISIN: US75936P1057, NASDAQ: REIS) schüttet eine Quartalsdividende von 0,17 US-Dollar je Aktie an seine Anteilseigner aus. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 0,68 US-Dollar an die Aktionäre. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 18,95 US-Dollar (Stand: 15. August 2017) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,59 Prozent. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 14. September 2017 ...

