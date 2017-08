FRANKFURT/M. (dpa-AFX) - Auch in Hessen bekommen Frauen für dieselbe Arbeit oft weniger Geld als Männer. Genaue Zahlen dazu haben Wissenschaftler der Uni Frankfurt in einem "hessischen Lohnatlas" erfasst. Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) stellt den Bericht mit regionaler Auswertung am (heutigen) Mittwoch (9.45) in Frankfurt vor. Erste Ergebnisse daraus waren Mitte März veröffentlicht worden. Demnach erhalten sozialversicherungspflichtig beschäftigte Frauen in einer Vollzeitstelle in Hessen durchschnittlich 14 Prozent weniger als Männer. Besonders in ländlichen Gebieten ist die Lücke groß./hus/DP/fbr

