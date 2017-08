Glattbrugg - Die Vögel machen es uns Menschen vor - sie bestaunen die atemberaubenden Naturlandschaften und Sehenswürdigkeiten von oben. Die Vogelperspektive bietet sich oftmals auch in den Ferien an. Man muss sich nur getrauen, um hoch hinaus zu gehen.

Nicht nur bei der An- und Abreise mit dem Flugzeug, sondern auch während der Ferien kann man die Landschaft vieler Ferienorte von oben geniessen: Ob auf dem "Titlis Cliff Walk" in Engelberg, im Legoland bei Ulm, bei einer Flugsafari in Afrika, beim Heliskiing in Westkanada oder beim Zip Linen in Costa Rica - da fühlt man sich frei wie ein Vogel!

Mit der Alpendohle in Engelberg

"Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?" In luftige Höhen geht es auf den Titlis bei Engelberg im Kanton Obwalden. Ist man erst einmal mit der Luftseilbahn auf dem Gipfel bei den Alpendohlen angekommen, bietet sich die Gelegenheit, auf dem "Titlis Cliff Walk" die Schweizer Alpen von oben zu bestaunen. Die Hängebrücke auf 3'041 m ü. M. ist die höchstgelegenste in Europa, nur wenige Meter breit und 100 Meter lang. Da werden die Knie ganz schön weich!

Ein 2-tägiger Aufenthalt im 3.5-Sterne-Hotel "Terrace" in Engelberg ist bei Migros Ferien ab CHF 112.- pro Person buchbar, inklusive 1 Übernachtung im Doppelzimmer mit Halbpension sowie 2-tägiger Skipass für das Skigebiet Engelberg-Titlis. www.migros-ferien.ch/h-1900069

Mit den Spatzen in der Nähe von Ulm

Auch die Kleinen wollen hoch hinaus! Kinder kommen im Legoland Deutschland in Günzburg nahe Ulm in luftige Höhen. Nebst diversen Shows und unzähligen Attraktionen sorgen auch verschiedene Bahnen, wie zum Beispiel der "Flying Ninjago" oder der "Feuerdrache", für ein unvergessliches Erlebnis. ...

