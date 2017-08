=== 08:00 DK/A.P. Moller - Maersk A/S, Ergebnis 2Q, Kopenhagen 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 IT/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,2% gg Vj *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +5.900 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,3% *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,1% gg Vj 1. Veröff.: +0,6% gg Vq/+2,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vq/+1,9% gg Vj 12:45 DE/Bundesaußenminister Gabriel, Teilnahme an der Veranstaltung "Deep Cuts Commission", Berlin *** 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Interview mit Youtubern 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli Baubeginne PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +8,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +7,4% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 25./26. Juli *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q, San Jose *** - DE/Stada Arzneimittel AG, Fristende zur Aktien-Andienung im Zuge der Übernahmeofferte der Finanzinvestoren Bain und Cinven ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2017 00:04 ET (04:04 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.