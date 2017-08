Das kanadische Energieunternehmen Vermilion Energy (ISIN: CA9237251058, TSE: VET) zahlt eine monatliche Dividende in Höhe von 0,215 kanadischen Dollar (CAD) an ihre Investoren aus. Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 2,58 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 39,15 CAD (Stand: 15. August 2017) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 6,59 Prozent. Ausgezahlt wird die Dividende am 15. September 2017 (Record ...

