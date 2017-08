Neu-Delhi - In Indien ist der Wille, Unternehmer zu werden, am grössten. Das hat eine globalen Studie des Personalberaters Randstad ergeben. Demnach wollen in Indien mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer später ihr eigenes Unternehmen auf die Beine stellen, womit das Land in Sachen Gründungswille weltweit in Front liegt.

Idealbild Unternehmertum

Von 400 befragten indischen Angestellten denken immerhin 56 Prozent ernsthaft darüber nach, ihren Job zu kündigen, um ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Gar 83 Prozent der indischen Arbeitskräfte erklärten, dass sie es lieben würden, Entrepreneur ...

