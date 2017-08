Moneycab.com: Herr Meier, das Kongresshaus Zürich ist jetzt für drei Jahre geschlossen. Als Angestellte verbleiben nur Sie und Ihr Stellvertreter Claudio Kaul. Wie arbeitet denn ein Kapitän ohne Mannschaft?

Titus Meier: Es ist tatsächlich eine grosse Umstellung, ohne Veranstaltungen und Mitarbeitende. "Plötzlich" haben wir einen "8 to 5 Job" mit freien Abenden und Wochenenden… Im Moment sind wir noch am Abschliessen der Vergangenheit und parallel arbeiten wir an der Neueröffnung.

Werden die Zürcher Ihr Kongresshaus je wiedererkennen?

Oh ja! Kongresshaus und Tonhalle Zürich stehen unter Denkmalschutz. Wenn es auch durch den Rückbau des Panoramasaals und den Anbau im Garten räumliche Veränderungen gibt, so bleibt das Haus und sein Charme doch weitgehend gleich. Das heisst, Elemente wie der Verputz an den Wänden, die Bodenplatten, Lampen aus der Entstehungszeit bleiben erhalten oder werden gar weiter den Originalen nachgebaut.

Braucht es dann eine Eingewöhnungszeit? Wie kann man denn nach so einer langen Pause überhaupt durchstarten?

Ja, eine Eingewöhnungszeit oder "Einspielzeit" wird benötigt. Ich hoffe natürlich, dass wir gleich von Beginn weg richtig durchstarten könnten. Die Eröffnung mit einem komplett neuen Mitarbeiterteam und neuen Abläufen muss aber von langer Hand geplant sein und der Betrieb sich erst einspielen. So darf das Haus zu Beginn erst etwa zu 50-60 Prozent ausgelastet werden. In dieser Phase muss sich das Team bilden, Abläufe angepasst oder Fehler behoben werden.

"Unser Ziel ist, die drei Jahre ohne Einnahmen sowie die Investitionen ins Inventar und in das neue Restaurant ohne Aufnahme von Fremdkapital zu finanzieren."

Titus Meier, CEO Betriebsgesellschaft Kongresshaus Zürich AG

Die Betriebsschliessung bedeutet auch gleichzeitig weitere drei Jahre ohne Dividende. Was spricht überhaupt noch für die Kongresshaus-Aktie?

Viele unserer Aktionäre sind auch emotional mit dem Kongresshaus und der Tonhalle Zürich verbunden und sind auf das Haus nach der Rennovation gespannt. Über 70 Prozent unserer Aktionäre besitzen lediglich eine Aktie, und weitere 26 Prozent sind im Besitz von zwei bis zehn Aktien. Da steht nicht die Dividende oder die Rendite im Vordergrund.

Haben Sie tatsächlich schon Reservationen für Kongresse und Events? Und wenn ja, welche?

Ja, es liegen uns einige provisorische Reservationen für die zweite Hälfte 2020 und für 2021 vor. Dies für einzelne Kongresse und vor allem für bestehende Kunden, die mit ihren Veranstaltungen ...

