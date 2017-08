The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0143838412 DT. BAHN FIN. 12-17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1TNCH0 AAREAL BANK MTN S.198 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BHY1463 BERLIN HYP AG PFE180 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL8032 BREM.LB.KR.A.OLD.IS.103 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JBY2 DZ BANK IS.A305 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH2Q14 HSH NORDBANK OPF 08/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB1242 LDSBK.SAAR PF.R.124 VAR BD00 BON EUR N

CA 4I1A XFRA US718172AS80 PHILIP MORRIS INTL 12/17 BD00 BON USD N

CA S0IA XFRA US822582AR36 SHELL INTL FIN. 12/17 BD00 BON USD N

CA XFRA DE0002111689 LFA F.B.BAYERN IS.R269VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JMH4 DZ BANK IS.A77 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0963566921 VOLKSW.FIN.SERV 13/17 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA DE000HSH33E0 HSH NORDBANK IS 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4TT4 HSH NORDBANK SPF14/17 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1HJ1 NORDLB KOMBIANL. 16/12 BD02 BON EUR N

CA L6H XFRA US1641452032 GRUP.CHERKIZOVO GDR S EQ00 EQU EUR N