FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.081 EUR
T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.170 EUR
HDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.273 EUR
2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.281 EUR
A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.596 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.081 EUR
T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.170 EUR
HDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.273 EUR
2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.281 EUR
A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.596 EUR