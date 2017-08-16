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WKN: A14U12 ISIN: IE00BY9D5467 Ticker-Symbol: A60 
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ALLERGAN PLC
ALLERGAN PLC Chart 1 Jahr
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ALLERGAN PLC195,68-0,87 %
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC15,087-0,20 %
JANUS HENDERSON GROUP PLC30,00-0,52 %
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD11,998+0,28 %
XPERI CORPORATION21,858+1,31 %