FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

M04 XFRA KYG607441022 MGM CHINA HLDGS LTD HD 1 0.013 EUR

3RBB XFRA US7562552049 RECKIT.BENCK. SP. ADR 1/5 0.148 EUR

W8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.340 EUR

RKC1 XFRA AT0000796404 RAIFF.-EM.MKTS-AKT.RA ST. 2.170 EUR

RKC8 XFRA AT0000688668 RAIFF.-ENERG.-AKT.(R)AST 1.050 EUR

RKC3 XFRA AT0000495288 RAIFF.-TOPDIVID.-AKT.R A 2.920 EUR

RMEA XFRA AU000000RMD6 RESMED CUFS/10 DL-,004 0.030 EUR

M1I XFRA US55303J1060 MGP INGREDIENTS INC.(NEW) 0.757 EUR

3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.140 EUR

UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.596 EUR

SPU XFRA US8330341012 SNAP-ON INC. DL 1 0.604 EUR

SJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1 0.723 EUR

SG6 XFRA US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01 0.383 EUR

RS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM 0.383 EUR

PI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01 0.170 EUR

PTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01 0.128 EUR

OK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01 0.179 EUR

NQI XFRA US6400791090 NEENAH PAPER INC. DL-,01 0.315 EUR

BEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.085 EUR

M6G XFRA US5543821012 MACERICH CO.,THE DL-,01 0.604 EUR

3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.323 EUR

KM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25 0.170 EUR

HQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01 0.409 EUR

ALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.566 EUR

HPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.596 EUR

HS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 0.161 EUR

CUM XFRA US2310211063 CUMMINS INC. DL 2,50 0.919 EUR

CTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 0.426 EUR

XQN XFRA US2186831002 CORE MOLDING TECH. DL-,01 0.043 EUR

SWTF XFRA TH0201A10Y19 INTOUCH HLDGS -FGN.-BA 1 0.032 EUR

CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.072 EUR

OGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001 0.392 EUR

CHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 0.919 EUR

CLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1 0.315 EUR

BMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/ 0.628 EUR