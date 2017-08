SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch bei ruhigem Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 51,10 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September stieg um 21 Cent auf 47,76 Dollar.

Angetrieben wurden die Ölpreise durch neue Daten zu den amerikanischen Lagerbeständen, wie aus dem Handel verlautete. Am Dienstagabend hatte das American Petroleum Institute (API) einen starken Rückgang der Rohölvorräte gemeldet. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht die US-Regierung ihren Wochenbericht. Sollte sich dort ein ähnlich deutlicher Rückgang ergeben, könnten die Rohölpreise zusätzlichen Auftrieb erhalten./bgf/stb

