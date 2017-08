AB1Thomas Cook bietet aktive Rolle bei Air-Berlin-Rettung an D6HDATAGROUP übernimmt den Banken-IT-Spezialisten ikb Data GmbH DBKDeutsche Bank mit neuem US-Chef - Bill Woodley verlässt Institut DEQDeutsche Euroshop profitiert weiter von niedrigen Zinsen und Zukäufen EVTEvotec aktualisiert Prognose - Umsatz plus mehr als 40% GG 2016 , ber EBITDA plus mehr als 50% GG 2016 LHAEasyJet und Lufthansa sollen sich Air Berlin teilen - Rynair protestiert (Welt) LNSXSixt Leasing: Online-Geschäft wächst weiterhin dynamisch in H1 - Vorstand erwartet für GJ 2017 Fortsetzung des Wachstums SWVKSolarworld-Gründer Frank Asbeck sucht nach Möglichkeiten, die Fördertöpfe von Bund, Ländern und EU anzuzapfen, HB, S. 8 TKAEinspruchsfrist für Tata-Vereinbarung zu Pensionslasten läuft bis...

