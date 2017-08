Festgenommene Demonstranten sollen in Venezuela nun doch vor ein Zivilgericht gestellt werden. Damit reagiert die umstrittene Verfassungsversammlung auf Kritik diverser Menschenrechtsgruppen und der Vereinten Nationen.

In Venezuela soll festgenommenen Demonstranten vor Zivil- und nicht vor Militärgerichten der Prozess gemacht werden. Das ordnete die umstrittene Verfassungsversammlung am Dienstag an. Das vom sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro durchgesetzte Gremium reagierte damit auf Kritik mehrerer Menschenrechtsgruppen und der Vereinten Nationen.

Ein junger Geigenspieler, der während der Proteste berühmt wurde, wurde ...

