Männedorf - Der Laborausrüster Tecan hat im ersten Halbjahr 2017 mehr umgesetzt. Treiber der Umsatzsteigerung war der Bereich Life Science. Unter dem Strich resultierte ein höherer Gewinn. Das Unternehmen bestätigt seine bisherigen Ziel für das Gesamtjahr.

Den Auftragseingang erhöhte Tecan im ersten Semester 2017 um 16,2% respektive um 16,7% in Lokalwährung auf 291,2 Mio CHF. Beide Geschäftssegmente hätten dabei eine zweistellige Wachstumsrate verzeichnet, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit. Der Umsatz legte um 7,7% beziehungsweise um 8,0% in Lokalwährung auf 253,3 Mio CHF zu.

Deutliches Wachstum im Bereich Life Sciences Business

Der Bereich Life Sciences Business (Endkundengeschäft) steuerte 138,2 Mio zum Umsatz ...

