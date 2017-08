Der deutsche Leitindex liegt vor dem Börsenstart im Plus - doch schafft er am heutigen Handelstag eine nachhaltige Wende? Großinvestoren werden laut einer Umfrage skeptischer gegenüber Firmengewinnen und Aktien.

Ohne neue Impulse aus Übersee wird es auch zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt eher ruhig zugehen. Allerding liegt der deutsche Leitindex vor dem Börsenstart bei rund 12.200 Zählern und damit 23 Punkte über dem gestrigen Vortagesschluss. Am Dienstag hatte der Dax dank einer Entspannung in der Nordkorea-Krise knapp im Plus bei 12.177 Punkten geschlossen. Dabei waren die Umsätze extrem dünn gewesen. Weiterhin mache sich die Ferienzeit im Handelsvolumen bemerkbar, sagte ein Händler.

"Nach drei Aufwärtstagen, wenn man den Intraday-Wiederanstieg des Freitags mitzählt, muss der Dax ab heute dann zeigen, ob er die Anstiege weiter fortsetzen kann oder eben nicht". meint der technische Analyst Holger Struck. Ansonsten wäre der bisherige Anstieg lediglich die oft zu beobachtende Tages-Reaktion: Kursgewinne aus dem nichts, ohne Grund und Anlass sozusagen, die auch schnell wieder aufhörten

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger am heutigen Mittwoch unter anderem auf die vorläufigen Zahlen zum Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone. Am Abend nach Handelsschluss ...

