Der Überbrückungskredit der Bundesregierung für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin ist nach Ansicht der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nur ein erster Schritt zur Sicherung des Flugbetriebes. Air Berlin brauche dringend eine Gesamtstrategie, um den Fortbestand des Unternehmens und damit die Arbeitsplätze zu sichern, sagte VC-Vorstand Markus Wahl der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwochsausgabe).

"So weit sind wir noch nicht", so Wahl. Seine Gewerkschaft sei zu Gesprächen bereit. In der Vergangenheit habe es "viele Unregelmäßigkeiten" bei der Airline gegeben. Nicht auszuschließen seien weitere negative Effekte im Flugbetrieb.

Zugleich sei es jedoch das richtige Signal, den Flugbetrieb möglichst geordnet aufrechterhalten zu wollen. "Ganz grundsätzlich kann ich nur dafür werben, dass die Kunden der Fluggesellschaft ihr Vertrauen schenken." Immerhin stehe mit der Bundesregierung ein potenter Kreditgeber im Hintergrund, "sodass es erstmal weitergehen kann", erklärte Wahl.