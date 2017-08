Zuletzt hatten die Schlagzeilen bei dem kanadischen Konzern eher dessen Bahnsparte gehört, bei der zuletzt heftig über eine mögliche Fusion mit Siemens verhandelt wurde. Jetzt kursieren am Markt allerdings Spekulationen, dass Bombardier mit den neu entwickelten Jets der C-Serie einen Verkaufserfolg in China landen könnte. Die chinesische Fluglinie China Southern Airlines zieht laut einem Bericht des Branchendienstes Aviation Week in Erwägung, die Jets der C-Series zu ordern, um ihre Flieger vom Typ Embraer E190 zu ersetzen. Aviation Week beruft sich dabei auf eine Quelle aus der chinesischen Luftfahrtbranche und berichtet weiter, dassChina Southern generell über eine Alternative nachdenke, diegrößer und wirtschaftlicher sei als die E190 und über rund 130 Sitzplätze verfüge. Nach großen Aufträgen von Air Canada und der US-Airline Delta waren größere Aufträge bei der C-Serie zuletzt ausgeblieben. Ein Auftrag aus dem Wachstumsmarkt China wäre genau die richtige Stimulanz für die unbestritten innovative C-Series. Im vergangenen Herbst hatte Bombardier auf der Branchenmesse Airshow China kräftig die Werbetrommel für die CS300, die größere Variante der beiden C-Series-Jets, gerührt.



Möglicherweise geht aber vorher auch ein Auftrag der Qatar-Airways ein. Die arabische Fluglinie will mit einer neugegründeten Tochter in den indischen Markt expandieren und dort auch regionale Ziele innerhalb des Subkontinentesbedienen. Für Flughäfen mit kurzen Pisten wäre dabei auch die C-Series eine Option, sagte Qatar-Chef Akbar Al Baker im Juni auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget.



Wir sind aktuell mit einer halben Position bei Bombardier (Einstand 1,55 Euro) an Bord. Der seit Mai etablierteAufwärtstrend ist weiter intakt. Hier dürfte der aktuelle Newsflow (neue Aufträge für C-Serie; Bahnfusion mit Siemens) in den nächsten Wochen eine gewichtige Rolle spielen. Schnelles Handeln mit Blick auf das Momentum istdeshalb geboten, wenn der Titel wieder ins Rollen kommt.Sollte die Marke von 1,80 Euro fallen, dürfte es spannend werden. Fundamental wurde zuletzt die laufendeTrendwende durch ein verbessertes Zahlenwerk untermauert. Generell gilt: Wer als Leser der Empfehlungdes Frankfurter Tagesdienstes gefolgt ist, befindet sich bei der Aktie in der komfortablen Position, den nächsten Kurssprung in aller Ruhe abwarten zu können.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info