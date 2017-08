Der insolvente Zugbetreiber Locomore kann weiterfahren - FlixBus sei Dank. Das Unternehmen könnte auch schon bald einen neuen Namen tragen: FlixTrain.

Immer wenn man glaubt, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo der Schwämmlein her. André Schwämmlein, der Chef des Fernbusbetreibers FlixBus, rettet Locomore. Der Zugbetreiber hatte seinen einzigen Zug, den zwischen Stuttgart und Berlin, wegen Zahlungsunfähigkeit einstellen müssen. Nun geht es unerwartet weiter. Der Deal: Das tschechische Unternehmen Leo Express übernimmt den Betrieb der Züge, FlixBus den Vertrieb. "Gemeinsam wollen wir den Zug Locomore erfolgreich machen", sagt Schwämmlein.

Die Idee kam dem FlixBus-Team schon früh nach Bekanntgabe der Insolvenz von Locomore. Die Zahlen hätten gezeigt, dass es auf der Strecke von Stuttgart nach Berlin "ein großes Interesse an einer Alternative zur Deutschen Bahn gibt", so Schwämmlein. Die Entwicklung sei "beeindruckend" gewesen. 70.000 Fahrgäste begrüßte Locomore seit Marktstart im Dezember 2016. Gereicht haben die Umsätze allerdings nicht, um die Anfangsverluste einzufahren.

Das soll sich künftig ändern. Locomore wird zunächst vier mal in der Woche in beide Richtungen fahren. Eine fünfte Fahrt und mehr Kapazitäten kommen ab September hinzu. Die Tickets werden dann wie bei den Fernbussen üblich über die Vertriebsplattform von FlixBus verkauft. "Wir sind verantwortlich, dass die Züge voll werden", so der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...