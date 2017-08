Als kürzlich der Kurs von Daimler (WKN:710000) auf unter 60 Euro abgesackt ist, habe ich eine Analyse mit dem Fazit gelesen, dass nur Mutige bereits jetzt zugreifen. Im ersten Moment fühlte ich mich ein bisschen stolz: ?Ja, ich gehöre zu diesen Mutigen!? Aber ist das so, oder bin ich eher ein Feigling, der auf Nummer Sicher geht?

Mutige Anlagen

Beim Investieren an der Börse gibt es für jeden Geschmack etwas. Da sind einerseits Unternehmen, deren Geschäft sich so stabil entwickelt, dass ihre Aktien fast einer Bundesanleihe gleichen. Andererseits gibt es welche, die regelmäßig eine Achterbahnfahrt machen, knapp an der Pleite vorbeischrammen ...

