Bad Marienberg - Der Abstand zwischen den höchsten und den niedrigsten Verdienstgruppen in Tarifverträgen ist zwischen Dezember 2014 - also kurz vor Einführung des gesetzlichen Mindestlohns - und Juni 2017 gesamtwirtschaftlich um 0,2% gesunken, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung.

