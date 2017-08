Original-Research: Ergomed plc - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Ergomed plc Unternehmen: Ergomed plc ISIN: GB00BN7ZCY67 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,39 EUR Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Fortsetzung der Phase-III-Studie mit Multikine; Kursziel: 3,39 EUR bestätigt; Rating: KAUFEN Ergomed hat am 14.08.2017 gemeldet, dass die Unterbrechung ('clinical hold') der laufenden Phase-III-Studie mit Multikine aufgehoben wurde. CEL-SCI entwickelt das Produkt Multikine zur Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren und kann nun die klinische Studie weiter fortsetzen. Das Produkt verfolgt einen einzigartigen Ansatz, indem die Behandlung erfolgt, bevor das Immunsystem schwächende Faktoren wie Bestrahlung, Chemotherapie oder eine Operation zum Einsatz kommen. Bisherige Therapien kommen erst zum Einsatz, wenn die primäre Therapie keine Wirkung entfaltet hat. Gegenwärtig nehmen 928 Patienten an der Studie teil. Der primäre Endpunkt der Studie ist eine um 10% höherer Überlebensrate gegenüber der Vergleichsgruppe. Die Studie wird erst abgeschlossen sein, sofern über beide Vergleichsgruppen hinweg 298 Patienten verstorben sind. Dass ein deutlicher Bedarf an medizinischen Leistungen im Bereich der Kopf-Hals-Tumoren besteht, wird auch deutlich an der letzten Zulassung der FDA, welche bereits über 50 Jahre zurück liegt. Ergomed hat mit CEL-SCI eine Co-Development-Partnerschaft abgeschlossen und würde an der Vermarktung des Produktes partizipieren. Dementsprechend würde eine erfolgreiche Phase-III-Studie signifikanten Wert für die Ergomed Aktionäre schaffen. Der Grund hierfür ist das Co- und Development-Modell von Ergomed. Hier übernimmt Ergomed einen Teil der Kosten im Bereich der klinischen Forschung und erhält im Gegenzug eine Umsatzbeteiligung oder direkt Anteile am Unternehmen. Die Fortführung der Phase-III-Studie für Multikine erfüllt unsere Erwartung und vor diesem Hintergrund bestätigen wir weiterhin unser Kursziel von 3,39 EUR je Aktie und vergeben das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15521.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

