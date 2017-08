IRW-PRESS: BRAVURA VENTURES CORP: Bravura Ventures Corp. meldet den Abschluss der Übernahme einer Kobaltlagerstätte in der Nähe von Cobalt, Ontario

Bravura Ventures Corp. meldet den Abschluss der Übernahme einer Kobaltlagerstätte in der Nähe von Cobalt, Ontario

16. August 2017 - Vancouver, British Columbia - Bravura Ventures Corp. (CSE: BVQ; OTC: BRVVF; FRA: 23B) (Bravura oder das Unternehmen) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen die bereits angekündigte Übernahme von 1033602 Canada Inc. (das Übernahmeziel) im Rahmen eines Aktientauschvertrages vom 28. Juli 2017 (der Aktientauschvertrag) zwischen Bravura, dem Übernahmeziel und den Aktionären des Übernahmeziels abgeschlossen hat. Das Übernahmeziel ist Eigentümer der etwa 1.000 Hektar großen Kobalt-Gold-Nickel-Silber-Lagerstätte Rabbit, die sich 55 km südlich von Cobalt, Ontario, befindet.

Entsprechend dem Aktientauschvertrag hat Bravura eine Barzahlung in Höhe von $ 350.000 geleistet und insgesamt 4.000.000 Stammaktien am Kapital des Unternehmens (die Aktien) im Tausch gegen 1.000.000 Stammaktien der Klasse A am Kapital des Übernahmeziels (die Übernahme) an die Aktionäre des Übernahmeziels ausgegeben. Im Zusammenhang mit der Übernahme wurde eine Vermittlungsprovision in Höhe von $ 35.000 gezahlt.

Greg Burns, der CEO, merkte dazu an: Damit sind wir unserem übergreifenden Ziel, unseren Konzessionsblock zu erweitern und eine Ressource in der Stadt Cobalt zu erschließen, einen bedeutenden Schritt näher gekommen. Auch mit anderen Unternehmenszusammenschlüssen/-akquisitionen der letzten Zeit in dem Gebiet haben wir unsere Position in dem Projekt und in der Ausrichtung des Unternehmens gestärkt.

In Rabbit besteht großes Explorationspotenzial, denn es gab vielversprechende Fundstellen, die noch nicht ausgebohrt wurden. Da der Großteil des Kobalts aus der Demokratischen Republik Kongo (DRK) stammt, ist es äußerst vorteilhaft, über ein Konzessionsgebiet mit großem Explorationspotenzial in einem stabilen politischen Umfeld zu verfügen, und diesen Vorteil wollen wir nutzen.

Über das Kobaltkonzessionsgebiet Rabbit:

Lage

Das Kobaltkonzessionsgebiet Rabbit liegt 14 km südöstlich der Stadt Temagami nahe der Ostgrenze Ontarios. Der Bezirk ist bergbaufreundlich und hat eine reichhaltige Geschichte in der Kobalt- und Silberproduktion. 55km nördlich des Konzessionsgebiets liegt Cobalt, Ontario, das Zentrum ehemaliger produzierender Kobaltminen in Ontario.

Status und Beschaffenheit des Konzessionsgebiets

Das rund 1.040 Hektar große Kobaltkonzessionsgebiet Rabbit besteht aus 65 Claim-Einheiten.

Zugang und Infrastruktur

Zugang zum Konzessionsgebiet erfolgt über Rabbit Lake. Die Anfahrt erfolgt zuerst über den Highway 11, der 3,5 km südlich der Stadt Temagami verlassen wird, und anschließend über eine 7 km lange, gut erhaltene Schotterstraße. Das Konzessionsgebiet liegt 10 km von der Bahnstrecke und 5 km von Stromverteilungsleitungen entfernt.

Mineralisierung

Kobalt-, Gold- und Nickelmineralisierung findet sich in einer rund 45 cm dicken Bruchzone in Diabas. Der Bruch wird als Kontakthof zwischen mafischem Intrusiv und der Gowganda-Formation beschrieben. Eine von A.G. Burrows gesammelte Stichprobe ergab einen Gehalt von 8,76% Kobalt und 6,56% Nickel. Bei den Stichproben handelt es sich um selektive Proben, die nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet sind.

Geschichte

Die Stadt Cobalt in Ontario liegt entlang der Grenze zu Quebec in der Nähe von Temiskaming Shores im Norden von Ontario. Die Stadt entstand sehr schnell im Zuge des Kobalt-Silberrauschs und diente in dieser Zeit als Knotenpunkt. Seit mindestens 1955 fand nur sporadische Exploration im Konzessionsgebiets statt und erst in den letzten Jahren gab es einen minimalen Fokus auf Kobaltmineralisierung. 2002 führte JML Resources auf der Suche nach diamanthaltigem Kimberlit eine geophysikalische Überfliegung mehrerer Prospektionsgebiete in der Gegend durch, die auch einen Teil des Konzessionsgebiets umfasste. 2005 explorierte auch Tres-Or Resources das Gebiet nach diamanthaltigem Kimberlit.

Des Weiteren prüft das Unternehmen gegenwärtig eine Namensänderung, um seiner neuen Positionierung besser gerecht zu werden; wenn entsprechende Entscheidungen getroffen sind, werden wir über den aktuellen Stand berichten.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON BRAVURA VENTURES CORP.

Greg Burns _______________________ Greg Burns, Director Kontaktdaten: 800 - 1199 West Hastings Street Vancouver, British Columbia V6E 3T5 Tel.: 604.283.1722 / Fax: 1.888.241.5996

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Die historischen Daten für die Prospekte wurden unter Aufsucht eines professionellen Ingenieurs oder Geologen gesammelt und für gut befunden. Bohrkern- und Untertageproben wurden von B.C. Certified Assayers einer Feueranalyse unterzogen. Dennoch wurden die historischen Informationen gemäß NI43-101 in dieser Pressemitteilung nicht durch einen qualifizierten Sachverständigen überprüft, weshalb man sich nicht auf sie verlassen kann und sie ausschließlich als historische Daten zu behandeln sind.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen stehen. Hierzu zählen Aussagen, die sich auf Kapitalkosten, Ausbeuten, Gehalte und den Zeitpunkt der Arbeiten oder Pläne in den Mineralprojekten des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie ersucht, erwartet, plant, geplant, setzt fort, geht davon aus, gilt als, sieht vor, prognostiziert, Potenzial, zielt ab, beabsichtigt, glaubt, Gelegenheit, weiter und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, wonach Ziele, Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten dürften, sollten, können, würden, könnten oder werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich unter anderem auf die Erwartungen des Managements bezüglich des Erwerbs des Konzessionsgebiets sowie die künftige Mineralproduktion, das Reservenpotenzial, die mögliche Größe oder den Umfang einer mineralisierten Zone, die mögliche Erweiterung der Mineralisierung, die möglichen Abbauverfahren, die potenziellen Gehalte sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die laufenden Ausgaben zu finanzieren, oder auf Annahmen zu den zukünftigen Metall- oder Mineralpreisen, Wechselkursraten, metallurgischen Ausbeuten und Gehalten, günstigen Betriebsbedingungen, Zugang, politischer Stabilität, der Einholung oder Erneuerung bestehender oder notwendiger Eigentumsrechte, Lizenzen und Genehmigungen, Arbeitsmarktstabilität, Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Equipment, der Genauigkeit von Mineralressourcen, den erwarteten Kosten und Ausgaben. Annahmen können auf Faktoren und Ereignissen beruhen, die außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese als wahrheitsgemäß herausstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken unterworfen, die eine Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit ausgedrückten Zukunftserwartungen bewirken können. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die in zukunftgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen ist, kann nicht zugesichert werden, dass sich die Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die zur einer deutlichen Abweichung der eigentlichen Ergebnisse, Performance oder Entwicklungen von den diesen Aussagen zugrundeliegenden Erwartungen bewirken können. Hierzu gehören unter anderem, jedoch ohne Einschränkung, die folgenden Risiken: dass das Unternehmen nicht die erforderlichen Mittel für die Barleistungen gemäß der Vereinbarung hat, dass die CSE der Transaktion nicht zustimmt, und andere Faktoren außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens.

Zusätzliche Informationen zu den Risiken und Unsicherheiten sind den Geschäftsberichten und anderen unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) erhältlichen Unterlagen zu entnehmen. Bravura hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Bravura ist im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren nicht zur Aktualisierung oder Berichtigung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verpflichtet, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

