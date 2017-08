FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit weiteren, wenn auch nur geringen Verlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel zu Handelsbeginn leicht auf 163,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um etwa einen Basispunkt auf 0,44 Prozent. An anderen Rentenmärkten Europas war die Entwicklung ähnlich.

Am Mittwoch dürften Anleger neben der zuletzt etwas weniger brisanten politischen Krise zwischen den USA und Nordkorea auch Konjunkturdaten in den Blick nehmen. Im Euroraum werden Wachstumszahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. In den USA steht das Protokoll zur jüngsten Notenbanksitzung an. Fachleute erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed im weiteren Jahresverlauf./bgf/tos/stb

ISIN DE0009652644

AXC0079 2017-08-16/09:17