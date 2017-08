Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

London verknüpft Zukunft der irischen Grenze mit Zollunion

Die britische Regierung will bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU die Frage nach der künftigen Grenze zwischen Irland und Nordirland mit der Frage der künftigen Handelsbeziehungen verknüpfen. Das Brexit-Ministerium erklärte in der Nacht zu Mittwoch, dass es nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU keine "harte Grenze" mit strengen Pass- und Güterkontrollen wolle. Stattdessen solle ein neues Zollabkommen mit der EU so ausgestaltet werden, dass Grenzposten nicht notwendig seien.

Griechenland bittet EU im Kampf gegen Brände um Hilfe

Griechenland hat die EU um Unterstützung im Kampf gegen die schweren Waldbrände gebeten. Wegen der Gefahren durch die Brände habe die Regierung in Athen um Aktivierung des EU-Zivilschutz-Mechanismus gebeten, sagte Feuerwehrsprecherin Stavroula Malliri. Demnach hofft Griechenland auf die Unterstützung durch vier Löschflugzeuge des Typs CL-415, die in wenigen Sekunden 6.000 Liter Wasser abwerfen können. Allein seit Sonntag sind im ganzen Land 146 neue Brände ausgebrochen, von denen die meisten bis Dienstag allerdings wieder weitgehend unter Kontrolle waren. Sorgen bereiteten den Behörden aber drei große Brände an der Küste in der Nähe von Athen, im Westen der Halbinsel Peloponnes sowie auf der Ferieninsel Zakynthos im Ionischen Meer. Starke Winde fachten sie am Dienstag weiter an.

Trump verteidigt umstrittene erste Reaktion auf Gewalt in Charlottesville

US-Präsident Trump hat seine erste Reaktion auf die rechtsextreme Gewalt in Charlottesville verteidigt. Beide Seiten, die Rechtsradikalen wie die Gegendemonstranten, hätten Schuld an der Eskalation, sagte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz in New York. Damit kehrte Trump zu seiner umstrittenen Position vom Wochenende zurück, bei der er eine klare Schuldzuweisung zunächst vermieden hatte. Beifall erhielt er dafür vom früheren Anführer des Ku Klux Klans, David Duke.

Trump verteidigt umstrittenen Chefstrategen Bannon

US-Präsident Donald Trump hat seinen umstrittenen Chefstrategen Steve Bannon verteidigt. "Er ist ein guter Mann, kein Rassist", sagte Trump am Dienstag und bezeichnete seinen rechtsnationalistischen Berater als Freund. "Wir werden sehen, was mit Herrn Bannon geschieht", sagte Trump weiter und ließ die Zukunft Bannons im Weißen Haus damit im Unklaren. US-Medien hatten zuvor berichtet, Bannon stehe möglicherweise kurz vor der Entlassung.

Kolumbiens Konflikt mit Farc-Guerilla für beendet erklärt

Nach der vollständigen Entwaffnung der Farc-Guerilla hat der kolumbianische Staatschef Juan Manuel Santos den Konflikt mit den linksgerichteten Rebellen offiziell für beendet erklärt. Im Leben der Nation beginne nun eine "neue Ära", sagte er am Dienstag während einer Zeremonie zur Entwaffnung der letzten Guerilla-Kämpfer im ländlichen Gebiet Pondores an der Karibikküste im Norden des Landes. Santos brachte symbolisch ein Vorhängeschloss am letzten Container mit den Waffen der Guerilleros an. Die Waffen werden unter Aufsicht von Vertretern der Vereinten Nationen aus den Sammelstellen in 26 bisherigen Kampfgebieten abgezogen. Nach Angaben des französischen Diplomaten Jean Arnault, Leiter der UN-Mission zur Überwachung des Friedensprozesses in Kolumbien, wurden 8.111 Waffen und etwa 1,3 Millionen Patronen von rund 7.000 Guerilla-Kämpfern abgegeben.

