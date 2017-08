Die Aussicht auf eine lukrative Übernahme von Teilen von Air Berlin hat die Aktien der Lufthansa auch am Mittwoch angetrieben. Ihr Kurs stieg am Vormittag um 1,68 Prozent auf 20,935 Euro. Nach einem Sprung um mehr als viereinhalb Prozent am Vortag näherten sie sich damit weiter ihrem Mitte Juli erreichten Mehrjahreshoch bei 21,225 Euro.

