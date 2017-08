Bad Marienberg - Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop (ISIN DE0007480204/ WKN 748020) hat in der ersten Jahreshälfte 2017 bei einem Umsatz von 105,8 Mio. EUR (+3,9% gegenüber der Vorjahresperiode) ein Nettobetriebsergebnis (NOI) von 95,3 Mio. EUR erzielt (+4,0%), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...