Lausanne (ots) - Mit der starken Entwicklung des

Online-Verkaufskanals verschärft sich der Wettbewerb auf dem

Versicherungssektor und die Versicherer bieten neue Produkte an.

Trotz einem immer breiter gefächerten Angebot und Konditionen, die

einen Versicherungswechsel erleichtern, sind die Schweizer immer noch

ihren Anbietern treu. Die vorliegende, von bonus.ch durchgeführte

Studie belegt diesen Trend und ermöglicht, die verschiedenen

Verhaltensweisen der Konsumenten zu identifizieren.



Fast 1'000 Versicherungsnehmer haben an dieser

Zufriedenheitsumfrage teilgenommen und ihren Versicherer gemäss den

folgenden Punkten bewertet: Klarheit der übermittelten Informationen,

Bearbeitung der Schadensfälle, Schnelligkeit der Erstattung,

Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenservice.



Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen, dass während der letzten 3

Jahre weniger als 10% der Schweizer trotz einem sehr dynamischen

Markt ihre Versicherung nicht gewechselt haben. Durch den

Online-Verkaufskanal aufgerüttelt, der zu einer grösseren Reaktivität

zwingt, mussten die Versicherer die Produkte und Preise an kürzere

Laufzeiten anpassen. Doch diese grössere Dynamik des Wettbewerbs

motiviert die Versicherungsnehmer nicht, ihren Vertrag neu zu

evaluieren.



Diese niedrige Wechselrate zeigt, dass die Qualität der von den

Versicherungsnehmern erhaltenen Leistungen einer der wichtigsten

Gründe für ihre Treue ist (41.6%). Doch wenn dieses Kriterium nicht

zufriedenstellend ist, motivieren anscheinend das Prämienniveau

(30.4%) und die Attraktivität der Angebote der Konkurrenz (19.6%) die

Versicherungsnehmer, ihren Vertrag zu kündigen und sich für einen

anderen Versicherer zu entscheiden. Ausserdem kann man beobachten,

dass die Schweizer nicht von der Fälligkeit ihres

Versicherungsvertrags profitieren (14.8%), um die Versicherung ihrer

Situation anzupassen und Ersparnisse (im Durchschnitt CHF 450.- pro

Jahr) zu erzielen. Wie im letzten Jahr ist der Kauf eines neuen

Fahrzeugs der Hauptauslöser für die Versicherungsnehmer, ihren

Versicherungsvertrag neu zu evaluieren.



Dieses Jahr ist der Unterschied bei den Noten der verschiedenen

Anbieter weiter geschrumpft (5.0 bis 5.3). Diese Ergebnisse zeugen

von einer guten Wahrnehmung der Qualität der Leistungen, aber auch

von der Schwierigkeit der Versicherer, sich anders als durch den

Preis von der Konkurrenz abzuheben. Mit einer Note von 5.3 ("gut")

bleibt Die Mobiliar - seit 2012 - die beliebteste Schweizer

Versicherung. Zum ersten Mal teilen sich fünf Versicherer

(baloisedirect.ch, Helvetia, smile.direct, Vaudoise und Zurich) mit

einer Note 5.2 den zweiten Platz. Auf dem dritten Platze, mit der

Note 5.1, findet man Allianz Suisse, Axa Winterthur und Basler.



Die Anzahl der Prämienberechnungen (hunderte Tausende Anfragen)

auf dem Vergleichsportal bonus.ch steigt jedes Jahr ständig an, was

ein Beweis für das stark wachsende Interesse am Online-Verkaufskanal

ist.



Detaillierte Analyse, Tabellen und Grafiken:

https://www.bonus.ch/RDP-20170816_DE.pdf



Direktzugang zu den Zufriedenheitsnoten der Autoversicherer:

https://www.bonus.ch/zrUV1AG.aspx



Direktzugang zum Prämienvergleich der Autoversicherungen:

https://www.bonus.ch/zr55G2W.aspx



