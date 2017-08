Lenzburg - Im Gegensatz zur Konjunktur in der Eurozone ist das Wirtschaftswachstum der Schweiz nur durchschnittlich. Dies bedeutet auch, dass die SNB wenig Veranlassung hat, den Wirtschaftsakteuren weniger Liquidität zur Verfügung zu stellen.

Verschiedene europäische Stimmungsindikatoren erreichen von Monat zu Monat neue Höchststände. Dabei spielt es gegenwärtig keine Rolle, ob diese Indikatoren die Stimmung der Konsumenten oder der Unternehmen beleuchten.

Auf die deutlich verbesserte Stimmung der Verbraucher in Iberien haben wir bereits hingewiesen. Besonders eindrücklich ist aber auch die Unternehmensstimmung in Deutschland. So hat der Ifo-Geschäftsklimaindex in den letzten Monaten die höchsten Werte der letzten zwanzig Jahre erreicht.

Solche Werte deuten in der Regel auf gute Unternehmensgewinne hin, vor allem aber auch auf eine erhöhte Investitionstätigkeit der Unternehmen. Es würde aber zu kurz greifen, die verbesserte Situation vieler deutscher Unternehmen nur auf den verhältnismässig schwachen Euro zurückzuführen.

Gerade die Schweiz kennt die Situation mit grossen Aussenhandelsüberschüssen. Dass dies nur bedingt etwas mit der Währung - dem Franken - zu tun hat, lässt sich daran erkennen, dass sich der Aussenhandelsüberschuss und in der Konsequenz der Leistungsbilanzüberschuss der Schweiz in den letzten Jahren ...

