Zürich - Digitale Vermögensverwalter - im Jargon oft «Robo Advisor» genannt - sind weltweit im Aufwind begriffen. Die grössten amerikanischen Anbieter wie Betterment oder Wealthfront verwalten bereits Vermögen in der Höhe von vielen Milliarden US-Dollar. Der Trend hat seit Kurzem auch die Schweiz erfasst; eine Reihe von neuen Online-Angeboten sind kürzlich lanciert worden. Die hiesigen Anleger sind im Umgang mit digitalen Anlagen allerdings noch zurückhaltend.

Zu den grössten Robo-Advisor-Anbietern der Schweiz zählen TrueWealth mit mehr als 50 Millionen Franken an verwalteten Vermögen und ePrivate Banking von Swissquote mit rund 170 Millionen Franken. Bereits mehr als 2 Milliarden Franken verwaltet das VZ Vermögenszentrum «digital» (wenn es sich auch nicht um einen typischen Robo Advisor handelt). Insgesamt sind die verwalteten Vermögen allerdings noch deutlich zu klein und die meisten Robo-Advisor-Angebote damit noch nicht rentabel.

Schweizer zurückhaltend

«Schweizer sind in Geldfragen allgemein und in der Vermögensverwaltung im Speziellen gegenüber neuen Anbietern zurückhaltend», so Benjamin Manz, Geschäftsführer von moneyland.ch. Die grosse Mehrheit der Schweizer Vermögensverwaltungskunden vertraut weiterhin vor allem den klassischen Bank-Angeboten mit Beratung in einer Filiale. «Das liegt auch daran, dass sich die Kunden von charmanten Beratern bezirzen lassen und die Angebote nicht selbst vergleichen», beobachtet Felix Oeschger, Analyst bei moneyland.ch.

Die deutlich höheren Kosten in der klassischen Vermögensverwaltung werden aber immer stärker unter Druck kommen. «Mit der zunehmenden Digitalisierung des Alltags wird auch in der Vermögensverwaltung eine Verschiebung von klassischen hin zu digitalen und hybriden Modellen stattfinden», ist Manz überzeugt. Das Erstarken von Kryptowährungen wie Bitcoin könnte diese Transformation noch beschleunigen.

Unterschiede zur klassischen Vermögensverwaltung

Im Unterschied zur klassischen Vermögensverwaltung, die häufig erst ab hohen Anlagebeträgen erhältlich ist, gibt es digitale Angebote schon ab 500 Franken (VZ), 5000 Franken (Investomat, Simplewealth, Selma Finance), 8500 Franken (TrueWealth) oder 20'000 Franken (Swissquote, SaxoSelect, Descartes Finance). Aufgrund der niedrigen Eintrittsschwelle sprechen Robo Advisor auch von einer «Vermögensverwaltung für alle». Doch Felix Oeschger relativiert: «Vermögensverwaltung - ob digital oder nicht - eignet sich nur für Anleger mit einem langfristigen Horizont.»

Im Fall von Robo-Advisor-Angeboten wird mehrheitlich automatisiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...