New Work: noch so ein Buzzword wie Arbeit 4.0, digitale Transformation und Work-Life-Balance oder ein Modell für zukunftsfähige Unternehmen? Eine neue Studie untersucht, wie gut der Wandel gelingt - und was ihn ausmacht.

Als mir gerade vorab die ersten Studienergebnisse des Düsseldorfer Telekommunikationsunternehmens Sipgate zum Thema "Arbeitsplatz der Zukunft" vorlagen, kam mir sofort Peter Brödner in den Sinn. Brödner war in den 80er Jahren Experte für Automatisierung im Kernforschungszentrum Karlsruhe und publizierte 1985 das Buch "Fabrik 2000: Alternative Entwicklungspfade in die Zukunft der Fabrik". Darin gibt es ein Kapitel mit der Überschrift: "Der Jahrmarkt der Prophezeiungen" und es beginnt mit einem dramatischen Auftakt:"Selten haben sich in der Geschichte der kapitalistischen Industrialisierung Visionen über die künftige Entwicklung der Fabrik derart gehäuft wie gerade jetzt, selten auch klafften sie so weit auseinander. Kaum je in einer anderen industriellen Epoche waren die Entwürfe so weitreichend und kühn, die Parolen so aufwiegelnd und herausfordernd wie im gegenwärtigen Streit um die Zukunft der Fabrik. Kaum je zuvor hat eine Auseinandersetzung um Technik und Arbeitseinsatz in der Produktion so deutlich die Gestalt eines Glaubenskrieges angenommen."

Dreißig Jahre später wird Brödners "Fabrik 200" wie so viele Zukunftsbücher von vorgestern für wenige Cent im Internet verramscht. Seine Botschaft indes ist nicht passé, denn noch immer ist die Zukunft der Arbeit in vieler Hinsicht unsicher und es gibt unzählige Studien über entweder positive Trends und Entwicklungen oder düstere Zukunftsszenarien und Prognose, die unsere Jobs in Gefahr sehen. "Die Debatte über die Zukunft der Arbeit ist nicht so neu, wie aus Unkenntnis der Geschichte heraus manchmal behauptet wird", schreibt der Autor Joachim Radkau in seinem wunderbaren Buch "Geschichte der Zukunft: Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute", das kürzlich bei Hanser erschienen ist.

Bevor wir nun gleich zu den Ergebnissen der Sipgate-Studie kommen, noch ein Gedanke zu New Work von Carsten C. Schermuly, Diplom-Psychologe und Leiter des Studiengangs Internationale BWL in Berlin. Er sagt und man kann ihm nur zustimmen: "New Work ist ein Trendthema und gleichzeitig ein unübersichtliches Sammelsurium verschiedenster Maßnahmen und Prinzipien. Häufig werden sie ziellos und mit heftigen Nebenwirkungen in Organisationen eingeführt."

