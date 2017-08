Frankfurt - Nach den Verlusten an den internationalen Aktienmärkten, ausgelöst durch die verschärfte Kriegsrhetorik zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten, scheint wieder etwas Ruhe einzukehren, so die Deutsche Börse AG.Der DAX habe seit dem Abrutschen unter die Marke von 12.000 Punkten über 250 Zähler gutgemacht. Am Dienstag habe das hiesige Börsenbarometer um 12.200 Punkte notiert. Die erhöhten Schwankungen an den Börsen würden sich zum Teil im ETF-Handel widerspiegeln. "Das Thema Nordkorea wurde von unseren Kunden durchaus gespielt", melde Oliver Kilian von der UniCredit. Auf die Frage, wie die Gefahr eines Atomangriffs einzupreisen sei, fänden Anleger aber keine schlüssige Antwort. Mittlerweile überwiege die Hoffnung, dass schon nichts geschehen werde.

