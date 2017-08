Die Immobiliengesellschaft Atrium European Real Estate (ISIN: JE00B3DCF752) will für das dritte Quartal eine Dividende in Höhe von 0,0675 Euro ausschütten. Die Dividende ist per 29. September 2017 fällig und wird in Form einer Kapitalrückzahlung an die am 22. September 2017 registrierten Aktionäre ausgeschüttet, mit dem 21. September 2017 als Ex-Dividenden-Tag, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Auf das Jahr ...

