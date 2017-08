Zu Beginn des Dienstags sah es ganz so aus, als ob der DAX die Erholung des Vortages fortsetzen könnte. Der Leitindex stieg sogar wieder über 12.200 Punkte. Pünktlich zur Eröffnung der Wall Street ging es dann aber abwärts. So blieb am Ende nur ein kleines Plus von 0,1 Prozent beim DAX übrig. Erfahren Sie mehr zur Entwicklung des DAX von Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.