Liebe Leser,

die Alibaba-Aktie schwächelte zuletzt. Genau genommen konsolidiert sie bereits seit drei Wochen und bildete dabei auf Tageskerzenbasis ein tieferes Hoch aus. Anschließend brach sie infolge der Gesamtmarktschwäche in der vergangenen Woche in Richtung 200-Tagedurchschnittslinie ein, drehte jedoch kurz davor und eröffnete in dieser Woche mit einem leichten Up-Gap, nachdem geopolitische Risiken sich vermindert hatten und die chinesischen Einzelhandelsdaten per Monat Juli nur leicht ... (David Iusow-Klassen)

