Graz (ots) - Der kanadische Energieanbieter Just Energy und die internationale Shopping Community Lyoness heben ihre Partnerschaft auf eine neue Stufe. Ab sofort profitieren nicht nur US-amerikanische, sondern auch kanadische Lyoness Mitglieder von attraktiven Energiepreisen und -produkten.



Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft mit Lyoness bietet Just Energy nun auch kanadischen Konsumenten vergünstigte Pakete in den Bereichen Strom und Gas an. Bereits im Jahr 2015 haben Lyoness und Just Energy eine Partnerschaft für den US-amerikanischen Markt vereinbart, um Mitgliedern der Shopping Community attraktive Preise, einen ausgezeichneten Kundenservice, einen nahtlosen Wechsel des Anbieters und weitere Vorteile bieten zu können.



"Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Zusammenarbeit nun auf den kanadischen Markt ausweiten konnten. Wir suchen ständig nach neuen Möglichkeiten, um für unsere Mitglieder einen Mehrwert zu schaffen und die Produktauswahl im Energiesektor durch exklusive Angebote für Privat- und Businesskunden zu erweitern", betont Kate Atkinson, Senior-Vizepräsidentin und Geschäftsführerin der Just Energy-Niederlassungen in Kanada.



"Lyoness war auf der Suche nach einem Partner, der den zahlreichen Mitgliedern der Shopping Community den besten Service und attraktive Produkte im Energiebereich bieten kann", so Maciek Zausz, Geschäftsführer von Lyoness Kanada. "Just Energy erfüllte all diese Kriterien und wir freuen uns sehr darüber, dass nun auch all unsere Mitglieder in Ontario und Alberta von den exklusiven Angeboten von Just Energy profitieren und die Lyoness Shopping Vorteile genießen können."



Lyoness Mitglieder, die zu Just Energy wechseln, dürfen sich nicht nur über 1% Cashback und 1 Shopping Point freuen, sondern sie können auch zwischen Fixpreis-Varianten, variablen Preismodellen und Flatrate-Optionen wählen. Darüber hinaus stehen ihnen spezielle Tools, wie etwa intelligente Thermostate, zur Verfügung, um die Energieeffizienz ihres Eigenheims oder Firmenstandorts zu verbessern.



Zwtl.: Über die Just Energy Group Inc.



1997 gegründet, ist Just Energy (NYSE:JE, TSX:JE) ein führender Energieanbieter, der sich auf Strom und Erdgas sowie auf Energieeffizienzlösungen und erneuerbare Energie spezialisiert hat. Just Energy verfügt über Niederlassungen in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Deutschland. Derzeit nützen ca. zwei Millionen Privat- und Geschäftskunden die breite Palette an Energielösungen für ihre Eigenheime und Firmenstandorte. Die Just Energy Group Inc. ist das Mutterunternehmen von Amigo Energy, Green Star Energy, Hudson Energy, Just Energy Solar, Tara Energy und TerraPass. Mehr auf [www.justenergygroup.com] (http://www.justenergygroup.com).



Zwtl.: Über Lyoness



Die Lyoness Unternehmensgruppe teilt ihre Tätigkeit auf mehrere Geschäftsbereiche auf. Eine Zielgruppe von Lyoness sind Konsumenten, die beim Einkaufen mit der Cashback Card und beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten (Cashback und Shopping Points). Mit den Cashback Solutions werden alle Unternehmen angesprochen, die ein branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Lyconet richtet sich an selbstständige Unternehmer, die eine eigene Shopping Community aufbauen möchten. Lyoness ist derzeit in 47 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 7 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 75.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf [www.lyoness.com] (http://www.lyoness.com).



