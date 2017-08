Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind im Plus in den Handel am Mittwoch gestartet. Die Nordkorea-Krise ist zunächst aus den Schlagzeilen verschwunden, was zu einer steigenden Risikobereitschaft der Investoren führt. Unterstützt wird die Aufwärtsbewegung auch von einem vergleichsweise dünnen Handelsvolumen. Viele Investoren sind im August traditionell im Urlaub und schauen dem Geschehen allenfalls von der Ferne zu. Der Euro wird knapp über 1,1750 Dollar gehandelt. Der Devisenhandel wartet auf das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank, es wird aber erst am Abend veröffentlicht.

In Deutschland wird mit Spannung darauf gewartet, ob das zweite Gebot zur Übernahme des Generikaherstellers Stada angenommen wird. An der Börse sind einige Marktteilnehmer diesmal optimistischer, nachdem das erste Gebot noch an der Annahmeschwelle gescheitert war. In diesem Umfeld steigt der DAX im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 12.272 Punkten. Interessant wird es an der Marke von 12.300 Punkten, dort verläuft der seit dem Allzeithoch bestehende Abwärtstrend. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,7 Prozent auf 3.487 Zähler.

Stada könnte erneut auf der Ziellinie stolpern

Bei Stada wird es erneut spannend. Nachdem der erste Übernahmeversuch durch die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven ins Leere gelaufen war, endet um Mitternacht ihr zweiter Versuch. Bisher wurden 45,96 Prozent der Stada-Aktien angedient. Damit fehlen noch rund 17 Prozent bis die Mindestannahmeschwelle von 63 Prozent erreicht wird. "Sollten die Finanzinvestoren scheitern, dürfte kein dritter Versuch folgen", erwartet ein Marktteilnehmer. Sollte dagegen am Donnerstag oder Freitag mitgeteilt werden, dass genügend Anleger das Gebot angenommen haben, sind die Finanzinvestoren einen Schritt weiter - aber noch nicht am Ziel.

Denn mit Paul Singer ist ein Investor an Bord, der seine eigene Strategie verfolgt. Diese könnte dahingehend ausfallen, dass er seine Beteiligung auf über zehn Prozent nicht andient, sondern vielmehr ausbaut und damit einen erwarteten Squeeze-Out bei Stada torpediert. Es muss nach Einschätzung eines Marktteilnehmers damit gerechnet werden, dass er für seine Beteiligung eine höhere Prämie erzielen will als die momentan gebotenen 66,25 Euro je Stada-Aktie. An der Börse ist die Aktie am Morgen für 64,32 Euro zu erwerben.

Ryanair reicht Kartellbeschwerde wegen Air-Berlin-Hilfe ein

Keine größere Belastung für die Aktien der Fluggesellschaften sehen Marktteilnehmer in den Klagen von Ryanair gegen die staatlichen Finanzhilfen für Air Berlin. Ryanair hat Beschwerden dagegen sowohl beim Bundeskartellamt als auch bei der EU-Kommission eingereicht. Die Insolvenz sei mit dem Ziel aufgesetzt worden, dass die Deutsche Lufthansa im Endeffekt Air Berlin schuldenfrei übernehmen könnte. "Ganz unbegründet sind die Beschwerden wohl nicht", sagt ein Händler. Nach der Hausse-Stimmung vom Dienstag könnten sie für etwas Ernüchterung sorgen. Derweil geht der Markt nach Aussagen verschiedener Händler bisher davon aus, dass sich die Lufthansa und Easyjet die Slots von Air Berlin aufteilen. Die Aktie der Lufthansa stellt mit einem Plus von 2,3 Prozent den Gewinner im DAX, Ryanair steigen um 2,8 Prozent.

Der Shoppingcenter-Investor Deutsche Euroshop (plus 0,7 Prozent) hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn weiter gesteigert. Neben den aktuell niedrigeren Zinskosten trugen vor allem die Portfolio-Neuzugänge Saarpark-Center Neunkirchen und Olympia Center Brünn zum Wachstum bei. An der Jahresprognose hält das Unternehmen fest. Für Marktteilnehmer sind die Zahlen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, der Impuls für die Aktie wird als gering eingestuft.

"Datagroup hat einen exzellenten Track-Record, was Zukäufe betrifft", lautet die erste Einschätzung aus dem Handel zu dem Kauf des Banken-IT-Spezialisten Ikb Data durch Datagroup (plus 3 Prozent). Damit baue das Unternehmen das margenstarke Cloud-Services- und IT-Betriebsdienstleistungsgeschäft aus. Den größten Teil ihres Umsatzes erwirtschaftet Ikb Data auf der Basis mehrjähriger Serviceverträge. Datagroup baut in Folge den Anteil der wiederkehrenden Erträge am Umsatz weiter aus. Das Unternehmen erhöht die Ergebnisprognose und erwartet nun ein EBITDA oberhalb der bisherigen Prognosespanne, die bei 22 bis 23 Millionen Euro gelegen hatte.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.490,54 0,83 28,63 6,08 Stoxx-50 3.084,51 0,71 21,83 2,46 DAX 12.279,11 0,84 102,07 6,95 MDAX 24.988,95 0,80 197,28 12,62 TecDAX 2.267,97 0,51 11,41 25,18 SDAX 11.402,91 0,78 88,17 19,79 FTSE 7.441,27 0,78 57,42 4,18 CAC 5.186,95 0,91 46,71 6,68 Bund-Future 163,88 0,10 0,66 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.45 Uhr Di, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1716 -0,20% 1,1739 1,1720 +11,4% EUR/JPY 129,93 +0,01% 129,91 129,55 +5,7% EUR/CHF 1,1419 -0,01% 1,1420 1,1405 +6,6% EUR/GBP 0,9123 -0,03% 0,9126 1,0968 +7,0% USD/JPY 110,88 +0,19% 110,67 110,55 -5,2% GBP/USD 1,2846 -0,13% 1,2863 1,2853 +4,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,85 47,55 +0,6% 0,30 -16,0% Brent/ICE 51,17 50,8 +0,7% 0,37 -12,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.270,39 1.272,13 -0,1% -1,74 +10,3% Silber (Spot) 16,67 16,65 +0,2% +0,03 +4,7% Platin (Spot) 963,45 963,00 +0,0% +0,45 +6,6% Kupfer-Future 2,91 2,88 +1,1% +0,03 +15,5% ===

