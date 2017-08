Zug - Precious Woods, ein international tätiges Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung von Tropenwald, schliesst das 1. Halbjahr 2017 mit einem positiven Betriebsergebnis (EBIT) von EUR 1.8 Millionen ab und liegt damit EUR 0.5 Millionen über der Vorjahresperiode. In den Gesellschaften in Gabun konnten erneut bedeutende Produktivitäts- und Ertragssteigerungen erzielt werden. Die Nettoverschuldung lag knapp unter dem Vorjahresendstand, der Cash-Flow wurde teilweise im Working Capital gebunden.

Der Nettoumsatz der Precious Woods Gruppe lag im ersten Halbjahr 2017 bei EUR 22.5 Millionen und damit 7.5 % über der Vorjahresperiode (EUR 20.9 Millionen). Der Wechselkurseffekt betrug 0.4 %. Die Sägewerke in Gabun erwirtschafteten eine Umsatzsteigerung von 8.2 %, die Umsätze im Furnierwerk stiegen um 12.5 %. In Brasilien lag der Umsatz 11.3 % unter der Vorjahresperiode. Der Umsatz mit Handel von Rund- und Schnittholz aus Europa stieg um 89.0 % und erreichte EUR 2 Millionen.

Der Bruttogewinn lag bei EUR 14.1 Millionen und damit 11.2 % über der Vorjahresperiode (EUR 12.7 Millionen). Die Bruttogewinnmarge betrug 63.0 % und vergleicht sich mit 60.9 % im Vorjahr. Die Verbesserung ist auf eine höhere Ausbeute in den Sägewerken in Gabun (+2 %-Punkte) und im Furnierwerk (+6 %-Punkte) zurückzuführen. Die Ausbeute im Sägewerk in Brasilien erreichte den Vorjahreswert. Der Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) lag bei EUR 4.1 Millionen (Vorjahr: EUR 3.8 Millionen), was einer Marge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...