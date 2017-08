Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch im frühen Handel zu. Vor allem die entschärfte Rhetorik zwischen den USA und Nordkorea habe zu einer gewissen allgemeinen Entspannung geführt und damit die Risikobereitschaft der Investoren wieder etwas angeheizt, hiess es am Markt. Ausserdem stütze der wieder etwas schwächere Franken die hiesigen Aktien.

Zudem seien in den USA die jüngsten Konjunkturdaten etwas besser als erwartet ausgefallen, was vor allem dem US-Dollar Rückenwind verliehen habe. Die Daten, gekoppelt mit der geopolitischen Entwarnung, begrenzten auch die Suche nach sicheren Häfen, was wiederum dem Schweizer Franken zugute komme, hiess es weiter. Im weiteren Verlauf steht vor allem nach Börsenschluss das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed im Blick. Bis dahin haben Investoren hierzulande mit der aktuellen Berichtsaison ausreichend Gesprächsstoff. Dabei stehen vor allem die Swiss Life nach Zahlen im Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr 0,53% höher bei 9'060,21% Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,53% auf 1'444,06 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,46% auf 10'301,97 ...

