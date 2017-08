Ein Aspekt, der beim Investieren oft übersehen wird, sind Wettbewerbsvorteile. Viele Investoren sind sich dessen bewusst, was so ein Vorteil ist. Sie konzentrieren sich aber viel öfter auf die Bewertungen, Wachstumsaussichten und die finanzielle Stärke eines Unternehmens. Diese Bereiche sind auch sehr wichtig, der Wettbewerbsvorteil könnte aber langfristig noch viel wichtiger für die Aktie sein.

Die Auswirkungen auf das Risiko

Alle Unternehmen haben ein gewisses Risiko, diejenigen mit einem großen Wettbewerbsvorteil tendieren allerdings dazu, dieses Risiko im Vergleich zu den Wettbewerbern deutlich reduziert zu haben. Das liegt daran, weil sie oft einen Vorteil haben, der sich in konsequenten und robusteren Gewinnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...