Kann die Deutsche Bank-Aktie bald wieder überzeugen, oder geht es weiter abwärts? Momentan befindet sich der Titel auf jeden Fall in der Nähe des 6-Monats-Tiefs bei 14,30 (Abstand: 2,3%), das letztmals am 11.08.2017 erreicht wurde. Das Allzeit-Hoch an der Börse stammt vom 11.05.2007 bei einem Kurs von 91,5 Euro und liegt damit in weiter Ferne. Im Dax erreichten in 2017 bislang...

Den vollständigen Artikel lesen ...